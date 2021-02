Asia-Pacifico: Giappone e Regno Unito effettueranno esercitazioni navali congiunte (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche la Germania sta valutando l'invio di una nave da guerra della Marina militare tedesca in Giappone, a dimostrazione della crescente attenzione rivolta dal Paese e dalla comunità internazionale alle dinamiche geopolitiche nella regione indo-pacifica. Lo ha riferito il mese scorso il quotidiano "Nikkei", secondo cui una fregata tedesca potrebbe salpare alla volta del Giappone la prossima estate, facendo tappa in Corea del Sud e Australia. Si tratterebbe di una iniziativa peculiare per la Germania, che al contrario di Regno Unito e Francia non controlla alcun territorio nel Pacifico. Lo scorso autunno il governo tedesco ha approvato nuove linee guida per l'Indo-Pacifico, che evidenziano l'importanza della supremazia del diritto e dell'a promozione dei mercati aperti in quella regione, che rappresenta il nuovo fulcro dell'economia globale. L'invio della fregata potrebbe costituire il primo passo simbolico nel solco di tale strategia. Il segretario di Stato parlamentare per la Difesa tedesco, Thomas Silberhorn, ha dichiarato a "Nikkei": "Puntiamo a spiegare le vele questa estate. Non abbiamo ancora stabilito i dettagli, ma guardiamo al Giappone" come possibile destinazione. La Germania, ha spiegato Silberhorn, "vuole rafforzare i legami con i nostri partner (asiatici) nel campo democratico". Il quotidiano "Nikkei" evidenzia che pur in assenza di indicazioni esplicite in tal senso, i piani di Berlino paiono rispondere all'espansionismo cinese nell'Indo-Pacifico, inserendosi nel solco di politiche già intraprese da Regno Unito, Francia e Paesi Bassi. (Git)