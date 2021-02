Giappone: Covid, governo introduce sanzioni per la violazione del distanziamento sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del primo ministro del Giappone, Yoshihide Suga, ha presentato ieri, 3 febbraio, una serie di disegni di legge che prevedono sanzioni per le persone che violino le norme di distanziamento sociale tese a contenere la propagazione dle coronavirus. L'iniziativa segna un rottura netta rispetto all'approccio sinora adottato dalle autorità giapponesi, interamente basato sull'osservanza volontaria delle norme. I disegni di legge sono stati approvati dalla Dieta nella tarda serata di ieri, e dovrebbero entrare in vigore dalla metà di febbraio. Le tempistiche hanno suscitato polemiche sui media, che accusano il governo di aver fornito ai cittadini un preavviso troppo scarso, dato il drastico mutamento di approccio alla gestione della crisi sancito dai provvedimenti. I provvedimenti prevedono la possibilità di obbligare gli esercizi commerciali alla chiusura serale, con sanzioni sino a 300mila yen (circa 2.500 euro) per i trasgressori. Tali misure potranno essere adottate dai governatori delle prefetture solo previa consultazione con le autorità nazionali. Il governo ha previsto anche sanzioni sino a 500mila yen per gli individui contagiati che violino i protocolli di quarantena, e sino a 300mila yen per quanti non collaborino con gli sforzi di tracciamento e di diagnosi del virus. Il modello giapponese di gestione della crisi pandemica, sinora basato interamente sull'adesione volontaria alle norme e sul tracciamento dei contatti, è entrato in crisi nelle scorse settimane a causa di un significativo aumento dei contagi, che ha spinto il premier Yoshihide Suga a proclamare lo stato di emergenza a Tokyo e in dieci altre prefetture del Paese. Il governo giapponese è sotto pressione anche in vista delle Olimpiadi estive di Tokyo, in programma la prossima estate ma a rischio a causa del quadro pandemico globale ancora incerto. (segue) (Git)