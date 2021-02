Germania-Russia: ambasciatore Nechayev, stop a Nord Stream 2 favorirebbe protezionismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nechayev respinge, quindi, come “infondate” le accuse di quanti giudicano il Nord Stream 2 uno strumento del Cremlino per accrescere l'influenza di Mosca in Europa, sfruttandone la dipendenza dalle forniture di gas dalla Russia. In particolare, il diplomatico evidenzia che “vi sono diversi fornitori e percorsi di consegna” del gas russo. “Nessuno ha il monopolio delle vendite”. Con l'amministrazione Trump, prosegue l'ambasciatore di Russia a Berlino, gli Stati Uniti, hanno tentato di fermare il Nord Stream 2 mediante “ricatti, minacce e sanzioni extraterritoriali”. Nechayev quindi si augura che, con l'insediamento del presidente degli Stati Uniti Joe Biden alla Casa Bianca, la nuova amministrazione degli Usa “rispetti i suoi partner e i principi del commercio internazionale”. (Geb)