Usa: donna coinvolta nell'attacco al Campidoglio chiede di andare in Messico per una vacanza

- Una donna texana, accusata di aver preso parte all'assalto del 6 gennaio scorso al Campidoglio degli Stati Uniti, ha chiesto a un giudice federale di poter effettuare una vacanza di quattro giorni a Riviera Maya, in Messico. Lo riferisce l’emittente “Cnn”, citando documenti del tribunale. Jenny Cudd, proprietaria di un negozio di fiori a Midland (a est di Dallas), ha scritto al giudice federale chiedendo il permesso di villeggiare oltre i confini Usa, senza ricevere (al momento) alcuna risposta. Cudd è accusata di due reati minori – ingresso in zona soggetta a limitazioni e disturbo dell’ordine pubblico – e per questo è stata rilasciata poco dopo il suo arresto a gennaio. Il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti non ha ritenuto necessario trattenerla in prigione prima del processo. Fonti della procura hanno evidenziato che la donna aveva intenzione di recarsi in Messico già prima dell’attacco al Congresso, durante il quale hanno perso la vita cinque persone. Il dicastero ha descritto la Cudd come “impenitente” per il suo ruolo nell'insurrezione, citando i suoi commenti nei post di Facebook e nelle interviste subito dopo la rivolta. "Sono orgogliosa delle mie azioni”, ha scritto Cudd sui social commentando l’assalto al congresso. (Nys)