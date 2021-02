Cile: Covid, somministrate 128 mila dosi nel primo giorno del programma di vaccinazione (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma di vaccinazione inizia quando sono 734.035 i casi confermati e 18.559 morti dall'inizio della pandemia. Il governo del Cile ha annunciato l'11 gennaio un inasprimento delle diverse fasi del programma di prevenzione nazionale contro la diffusione del nuovo coronavirus denominato "Passo dopo Passo". L'iniziativa, ha affermato il ministro della Salute Enrique Paris, è stata presa a fronte del forte aumento dei contagi e dalla situazione critica che affrontano le strutture sanitarie in diverse zone del paese. In base alle nuove direttive, oltre il 20 per cento della popolazione del paese è tornato alla "fase 1" della quarantena, con circolazione riservata esclusivamente ai lavoratori di attività essenziali, chiusura delle attività non essenziali e attività individuali all'aria aperta limitate all'orario tra le 7 e le 08:30 antimeridiane. (Abu)