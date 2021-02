Usa: “The Hill”, da repubblicani nessuna sanzione contro deputata Greene (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I commenti rilasciati da Marjorie Taylor Greene sulle sparatorie nelle scuole, la violenza politica e le teorie del complotto antisemite non rappresentano i valori o le convinzioni della Conferenza repubblicana della Camera", si legge nella dichiarazione di McCarty. "Condanno questi commenti in modo inequivocabile – prosegue - Li ho condannati in passato. Continuo a condannarli oggi. Quest'Aula ha condannato QAnon lo scorso Congresso e continua a farlo oggi". Il leader repubblicano prosegue dicendo: “L'ho detto chiaramente a Marjorie quando ci siamo incontrati. Ho anche chiarito che come membri del Congresso abbiamo la responsabilità di mantenere uno standard più elevato rispetto a come si è presentata come privata cittadina. I suoi commenti ora hanno un significato molto più grande. Marjorie lo ha riconosciuto nella nostra conversazione". (Nys)