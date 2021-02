Usa: Senato approva mozione organizzativa per controllo bipartisan commissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato federale degli Stati Uniti ha approvato formalmente una risoluzione per l’organizzazione delle commissioni della camera alta del Congresso Usa, circa due settimane dopo che il Partito democratico ha riottenuto il controllo della maggioranza. Lo riferiscono i media Usa. Nelle scorse ore, i leader del Partito democratico e del Partito repubblicano al Senato degli Stati Uniti, rispettivamente Chuck Schumer e Mitch McConnell, hanno raggiunto un accordo per una divisione "50-50" della presidenza delle commissioni del Senato. Lo ha annunciato Schumer dopo settimane di intensi negoziati tra le due parti. "Sono felice di comunicare che questa mattina i dirigenti di entrambi i partiti hanno finalizzato una risoluzione organizzativa per il Senato. Approveremo il documento al Senato oggi, questo significa che le commissioni saranno prontamente formate e attivate", ha spiegato il leader Dem. L'assenza di un'intesa tra i due partiti aveva portato a una situazione inedita, con i Repubblicani che ancora controllano tecnicamente la maggior parte delle commissioni malgrado a partire dal 20 gennaio scorso i Democratici godano di una ristretta maggioranza al Senato.(Nys)