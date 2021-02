Bolivia: Tribunale supremo elettorale ribadisce volontà di mantenere elezioni il 7 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Tribunale supremo elettorale della Bolivia (Tse), Salvador Romero, ha ribadito che le prossime elezioni regionali e provinciali possono svolgersi il 7 marzo nonostante la situazione epidemiologica del Paese in relazione alla pandemia del Covid-19. "Abbiamo appreso come preservare la salute anche durante un processo elettorale e possiamo affrontare uno sforzo per mantenere la data delle elezioni", ha detto Romero al quotidiano "La Razon". Il presidente del Tse ha quindi affermato che si presenterà all'udienza fissata per lunedì prossimo dal tribunale costituzionale di La Paz dove dovrà giustificare e documentare la decisione di non posticipare le urne nonostante la seconda ondata della pandemia. "Il Tse si presenterà all'udienza con gli argomenti tecnici e giuridici pertinenti", ha affermato. Romero ha quindi sottolineato il fatto che anche altri paesi portano avanti i loro processi elettorali nonostante il persistere della pandemia, come nel caso dell'Ecuador, di El Salvador e del Perù. (segue) (Brb)