Credito: Commerzbank, perdita di 2,9 miliardi di euro nel 2020

- Commerzbank ha subito nel 2020 una perdita di 2,9 miliardi di euro. È quanto reso noto dallo stesso istituto di credito tedesco nella tarda serata di ieri, 3 febbraio. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, Commerzbank è stata trascinata in rosso dagli oneri della crisi del coronavirus e dal suo stesso piano di ristrutturazione. Con i dati sul 2020, la seconda banca tedesca dopo Deutsche Bank ha pubblicato la sua nuova strategia. Tra l'altro, il piano prevede la chiusura di 340 filiali su 790 in Germania, nonché il taglio di 10 mila unità di personale con contratti a tempo indeterminato in tutto il mondo. Tuttavia, nel consiglio di vigilanza si incontra resistenza contro queste misure di austerità. In particolare, “i rappresentanti dei dipendenti sostengono gli obiettivi strategici, ma non il previsto ridimensionamento del personale”. A ogni modo, i piani di Commerzbank hanno come obiettivo una riduzione dei costi per un totale di 1,4 miliardi di euro entro la fine del 2024. L'amministratore delegato, Manfred Knof, ha ammesso che le misure di austerità sono “molto dolorose”. Knof ha poi evidenziato: “Affronteremo questa strada con tutta coerenza, ma con correttezza e rispetto reciproco”. Il governo tedesco detiene i Commerzbank una partecipazione del 15 per cento dal piano di salvataggio attuato durante la crisi finanziaria. (Geb)