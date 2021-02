Cile: Covid, somministrate 128 mila dosi nel primo giorno del programma di vaccinazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute del Cile, Enrique Paris, ha stilato un bilancio della prima giornata di campagna vaccinale contro il Covid-19, iniziata oggi in tutto il Paese. Al termine della giornata, secondo le cifre ufficiali del ministero, un totale di 128.287 persone ha ricevuto la prima dose del vaccino, di cui il 66,1 per cento donne, e il 33,9 per cento uomini. Il ministro Paris ha affermato che "dal punto di vista sanitario finora il processo è stato impeccabile", con il 100 per cento dei punti di vaccinazione in funzione. L'esponente del governo ha indicato che si tratta ancora "di una percentuale bassa della popolazione", ma che "è il primo passo". "Siamo molto felici, è stato emozionante, un'epopea che apre una luce di speranza per gli abitanti del nostro Paese", ha aggiunto. Il governo punta a "vaccinare 5 milioni di persone nelle prossime settimane", un compito che lo stesso ministro ha definito "gigantesco". (segue) (Abu)