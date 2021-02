Germania: vertice maggioranza, sì a nuovi aiuti anticrisi per famiglie, imprese, cultura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è concluso con un accordo su nuovi aiuti contro la crisi del coronavirus per famiglie, imprese e cultura l'incontro avvenuto oggi a Berlino tra la cancelliera Angela Merkel e i vertici della Grande coalizione, al governo in Germania dal 14 marzo 2018. Oltre a Merkel erano presenti i leader dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) Armin Laschet, primo ministro del Nordreno-Vestfalia, e dell'Unione cristiano-sociale (Csu) Markus Soeder, nonché i copresidenti del Partito socialdemocratico tedesco (SpD), Norbert Walter-Borjans e Saskia Esken. Per le famiglie, è stato concordato un bonus bambino una tantum da 150 euro sugli assegni familiari. L'importo è pari alla metà dell'analogo sussidio approvato dal governo federale nel 2020. L'obiettivo rimane sostenere i consumi. Un contributo una tantum da 150 euro verrà versato anche ai titolari della previdenza sociale di base. Per i dipendenti a basso reddito e i lavoratori autonomi che si trovano improvvisamente in stato di necessità, l'accesso semplificato alla previdenza sociale di base viene prorogato fino alla fine del 2021. Colpito dal lockdown in vigore in Germania dal 16 dicembre scorso al 14 febbraio, per contenere la pandemia di Covid-19, il settore della ristorazione vede estesa la riduzione dell'Iva dal 19 al 7 per cento dalla scadenza del 30 giugno prossimo fino alla fine del 2022. A favore delle imprese sono stati concordati sgravi fiscali, mentre gli operatori culturali potranno contare sugli aiuti del programma “Nuovo inizio cultura”. (Geb)