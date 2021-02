Bolivia: Tribunale supremo elettorale ribadisce volontà di mantenere elezioni il 7 marzo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tribunale costituzionale di La Paz ha ammesso il ricorso presentato dal candidato a sindaco della città per il Partito di azione nazionale boliviano (Pan-Bol), Amilcar Barral, dove si chiede il rinvio della data delle elezioni amministrative. Il ricorso è stato ammesso dalla Camera costituzionale della città che ha fissato per lunedì 8 febbraio l'udienza dove verrà presa in esame la richiesta. Il ricorso di Barral obbligherà il presidente del Tribunale, Romero, il presidente del Senato, Andrónico Rodríguez, e il presidente dei deputati, Freddy Mamani, a presentarsi all'udienza e a documentare la decisione di voler mantenere la data delle elezioni nonostante il contesto della pandemia del Covid-19. "In qualità di candidato a sindaco di La Paz, ho presentato istanza di azione popolare per sospendere le elezioni subnazionali a causa dell'alto numero di contagi in Bolivia. Chiedo a tutti di seguire lo svolgimento dell'udienza che salverà sicuramente vite", ha affermato Barral dopo aver appreso della suddetta ammissione. (segue) (Brb)