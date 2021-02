Usa: Camera approva “risoluzione di budget” per piano anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato con 218 voti a favore e 212 contrari una risoluzione di budget” (budget resolution) per vincere l’ostruzionismo repubblicano e approvare il piano da 1.900 miliardi che l’amministrazione del presidente, Joe Biden, ha elaborato per rispondere alla pandemia di Covid-19 sotto il profilo economico. Lo riferiscono i media Usa. L’iniziativa ha la forma di una risoluzione simultanea approvata sia dalla Camera dei rappresentanti che dal Senato, ma non viene presentata al presidente e non ha forza di legge. Stabilisce il budget del Congresso.(Nys)