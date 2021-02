Ue: ministro Economia tedesco Altmaier, fino a 50 miliardi di euro per l'industria dei chip

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per far avanzare l'importante progetto di comune interesse europeo (Ipcei) volto allo sviluppo dell'industria dei chip, il ministro dell'Economia e dell'Energia tedesco, Peter Altmaier, ha dichiarato che il governo intende mobilitare fino a 50 miliardi di euro nell'Ue. Per Altmaier, l'investimento totale sarà quantificato solo quando tutti gli Stati membri che partecipano all'iniziativa avranno determinato “i sussidi disponibili, come parte del programma di finanziamento europeo pianificato”. Inoltre, si dovrà attendere che le imprese coinvolte presentino i corrispondenti piani di investimento. Pertanto, come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, si può ancora affermare se verranno stanziati “20 o 50 miliardi di euro”. Intanto, secondo Altmaier, è sicuro che la quota della Germania sarà nell'ordine di “miliardi di euro”. L'esatto ammontare verrà deciso dal governo federale nelle prossime settimane. I finanziamenti verranno prelevati dal piano di stimolo economico contro la crisi del coronavirus o dal bilancio statale per l'industria dei semiconduttori. Con il ministro dell'Economia e delle Finanze francese Bruno Le Maire, Altmaier intende dunque portare avanti l'Ipcei sui chip. (segue) (Geb)