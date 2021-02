Governo: Crimi, percorso comune con Pd e Leu è patrimonio da mantenere saldo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dalla riunione di questa sera tra Movimento, Partito democratico e Liberi e uguali emerge la volontà di non disperdere il patrimonio comune costruito con grande impegno, nell'ultimo anno e mezzo. Un patrimonio fatto di temi e interventi già realizzati, di misure sulle quali abbiamo condiviso impostazioni e obiettivi". Lo afferma in una nota il capo politico del Movimento cinque stelle, Vito Crimi, al termine del vertice serale con il Pd e Leu. "Nel reciproco rispetto per le rispettive posizioni riguardo alla scelta di appoggiare un eventuale governo tecnico a guida Mario Draghi - continua il senatore -, abbiamo confermato la volontà di mantenere saldo quel leale rapporto che nel tempo è cresciuto e migliorato". (Com)