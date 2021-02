Difesa: Usa, esperti suggeriscono a presidente Biden di ritardare ritiro da Afghanistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento dei talebani non ha soddisfatto le condizioni che giustificherebbero un ritiro militare degli Stati Uniti dall'Afghanistan entro maggio. E’ quanto sostiene un gruppo di esperti del Congresso federale degli Stati Uniti in un rapporto pubblicato nelle scorse ore, in cui si raccomanda all'amministrazione del presidente Joe Biden di lavorare per posticipare il disimpegno militare rispetto alla scadenza imminente. Secondo quanto riporta il quotidiano “The Hill”, il gruppo di tecnici "ritiene che sarà molto difficile, forse impossibile, raggiungere quelle condizioni entro maggio 2021, quando l'accordo prevede il ritiro delle truppe”. Nel documento si legge che “il raggiungimento dell'obiettivo di una pace stabile che soddisfi gli interessi degli Stati Uniti dovrebbe iniziare assicurando un'estensione alla scadenza di maggio”. Parlando ai giornalisti prima della pubblicazione del rapporto, il generale in pensione Joseph Dunford - ex presidente dello Stato maggiore congiunto e co-autore dello studio - ha affermato: "Pensiamo che in questo momento l'attenzione principale dovrebbe essere quella di trarre vantaggio, per quanto possibile, dai negoziati di pace afghani”. E ha aggiunto “Capisco da una prospettiva emotiva le persone che preferirebbero andarsene. Ma da un puro approccio logico, non emotivo e analitico, riteniamo di aver offerto all'amministrazione la strada giusta da percorrere”.(Nys)