Cile: Covid, somministrate 128 mila dosi nel primo giorno del programma di vaccinazione (5)

- L'Istituto di salute pubblica (Isp) del Cile ha approvato il 27 gennaio anche l'uso emergenziale del vaccino elaborato dal laboratorio AstraZeneca e dall'università di Oxford. Si tratta del terzo vaccino contro il Covid-19 approvato nel paese dopo quelli di Pfizer e di Sinovac, approvati rispettivamente il 16 dicembre ed il 20 gennaio. Secondo le conclusioni dell'Isp il vaccino è considerato "sicuro" e "fornisce la risposta immunologica necessaria" anche se a causa della scarsa sperimentazione su pazienti di età avanzata "non si raccomanda" il suo utilizzo su persone maggiori di 55 anni. Il direttore dell'Isp ha definito la notizia come "eccellente" e "storica" anche se ha ribadito un appello a rispettare le misure di prevenzione disposte dalle autorità sanitarie. Nelle ultime 24 ore in Cile si sono registrati 3.388 nuovi casi che portano il totale dei contagi a 709.888. Sono 24 invece i decessi confermati nell'ultimo rapporto delle autorità sanitarie, per un totale di 18.040 vittime dall'inizio della pandemia. (segue) (Abu)