Germania: ministro Salute Spahn, sarà possibile scegliere tra i vaccini anti-Covid

- Tra “qualche mese, non appena saranno disponibili dosi sufficienti”, in Germania sarà “in parte possibile” scegliere quale vaccino contro il coronavirus farsi somministrare. È quanto dichiarato dal ministro della Salute tedesco, Jens Spahn, come riferisce l'emittente radiofonica “Deutschlandfunk”. Allo stesso tempo, Spahn ha avvertito che, in caso di “scarsità assoluta”, non sarà possibile alcune selezione tra i preparati contro il Covid-19. (Geb)