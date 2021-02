Covid: Boccia a Regioni, unità e collaborazione istituzionale non vanno sacrificati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La crisi in atto e le soluzioni che stanno avanzando non devono in nessun modo pregiudicare il lavoro svolto finora di collaborazione e unità istituzionale. Stiamo stati insieme al centro di una sfida epocale. Le scelte che abbiamo fatto hanno permesso di tenere il virus sotto controllo senza chiudere il Paese. L’Italia non si è fermata e potrà ripartire forse anche più competitiva". Lo ha affermato, a quanto si apprende, il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, nel corso dell'incontro con le Regioni, alla presenza del titolare della Salute, Roberto Speranza, e del commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, "L’unità e la collaborazione istituzionale, pur con momenti di confronto serrato - ha continuato Boccia -, sono alla base di questi risultati e non vanno in nessun modo sacrificati. Il Paese ne ha ancora assoluto bisogno fino all’uscita dall’emergenza Covid". (Rin)