Auto: Stellantis crea "pool" con Alfa Romeo, Ds e Lancia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Stellantis, nato dalla fusione tra Psa e Fca, creerà un "pool" che racchiuderà i marchi AlfaRomeo, Ds e Lancia per lavorare in modo congiunto a un'offerta sul segmento premium. Lo ha annunciato la direttrice generale di Ds, Beatrice Foucher. "Lavoreremo con tutti i marchi del gruppo sulle piattaforme", ha detto Foucher, sottolineando che sarà necessario anche creare "dei modelli specifici per i tre marchi premium". L'annuncio è arrivato in occasione della presentazione della nuova Ds4.(Frp)