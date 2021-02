Vaccino: da Regioni proposta unitaria su distribuzione seconda dose fase 1

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è stato un accordo unanime tra Stato e Regioni sulla distribuzione dei tre vaccini oggi disponibili. Lo si apprende al termine dell'incontro tra il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, i presidenti delle Regioni, il titolare della Salute, Roberto Speranza, ed il commissario straordinario all'emergenza Covid-19, Domenico Arcuri. C'è stata la massima unità delle Regioni che rispondono positivamente alla richiesta del governo. Dalle Regioni è arrivata una proposta unitaria sulla distribuzione della seconda dose della fase 1 sulla percentuale reale degli assistiti delle Regioni (over 80, operatori sanitari e Residenze sanitarie assistenziali), per poi procedere con un riequilibrio sulla popolazione. Sempre a quanto si apprende, dalle Regioni sono state poi chieste, dopo l'accordo sulla distribuzione dei vaccini, informazioni ed approfondimenti sulle indicazioni dell'Aifa legate al vaccino AstraZeneca, sulle eventuali valutazioni sul vaccino russo, sul coinvolgimento in corso dei medici di medicina generale per l'accordo quadro con le associazioni di categoria es sull'ipotesi di un impegno comune per una eventuale produzione del vaccino italiano. (Rin)