Covid: Speranza, stiamo accelerando su anticorpi monoclonali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I vaccini sono essenziali, ma ci sono anche altre opzioni in valutazione e stiamo accelerando sugli anticorpi monoclonali". Lo ha sottolineato, a quanto si apprende, il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso dell'incontro con il titolare degli Affari regionali e delle Autonomie, Francesco Boccia, i presidenti di Regione ed il commissario straordinario all'emergenza Covid-19, Domenico Arcuri. "Sul vaccino russo", ha continuato Speranza, "non dobbiamo avere timori delle origini dei vaccini: quello che per noi è importante è il passaggio dell'Ema. L'Unione europea è stata sollecitata alla valutazione scientifica sul vaccino russo e di altri Paesi". (Rin)