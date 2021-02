Governo: Di Maio, serve un governo politico, M5s compatto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le regole della democrazia sono molto chiare. La volontà popolare è rappresentata dalle forze presenti in Parlamento il cui mandato, ricevuto dagli elettori, non è stato quello di un governo tecnico ma, lo ribadisco, è stato quello di proporre un governo politico al Paese che rispondesse alle esigenze degli italiani". E' quanto scrive in un post sulla sua pagina Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. "Nel 2018 - prosegue - il Movimento 5 Stelle ha preso il 33 per cento dei voti, in Parlamento siamo la forza politica più grande e come abbiamo già dimostrato, siamo determinanti. Ora dobbiamo mostrarci compatti, serve unità. Nessuno provi a dividerci". (Rin)