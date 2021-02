Usa-Iran: Washington esprime “delusione” per decisione corte dell’Aja su sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti esprimono “delusione” di fronte alla decisione con cui la Corte penale internazionale dell’Aja (Cpi) si è dichiarata competente a giudicare i ricorsi della Repubblica islamica dell’Iran contro le sanzioni imposte dall'amministrazione dell’ex presidente Donald Trump. "Abbiamo un grande rispetto per la Corte", si legge in una nota del dipartimento di Stato, che sottolinea comunque il disappunto di Washington per la decisione odierna.(Nys)