Usa: “The Hill”, da repubblicani nessuna sanzione contro deputata Greene

- Il leader della minoranza alla Camera dei rappresentanti Usa, Kevin McCarthy, ha annunciato che non ci sarà alcuna azione disciplinare da parte dei repubblicani contro la deputata Marjorie Taylor Greene, per la quale i rappresentanti voteranno domani una risoluzione volta a estrometterla da tutte le commissioni della Camera. Lo riferisce il quotidiano “The Hill”, citando una fonte del Partito repubblicano cui il leader repubblicano ha fatto pervenire un messaggio in cui chiarisce la sua posizione. Greene, repubblicana della Georgia e nota sostenitrice delle teorie cospirazioniste di Qanon, è al centro delle polemiche politiche statunitensi per alcune sue uscite pubbliche giudicate incompatibili con la sua carica istituzionale. McCarthy l’ha incontrata ieri, martedì 2 febbraio, senza rivelare (fino a questo momento) il contenuto della conversazione. (segue) (Nys)