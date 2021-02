Usa: indagine Pew, 41 per cento cittadini approva come il Paese sta gestendo la pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 41 per cento dei cittadini Usa approva il modo in cui gli Stati Uniti stanno gestendo la pandemia di Covid-19. Lo rileva un sondaggio del Pew Research Center, precisando che al campione selezionato per l’indagine è stato chiesto se il Paese stia facendo un pessimo o un buon lavoro nell’affrontare la diffusione del coronavirus. Il 58 per cento degli intervistati ha optato per un giudizio negativo. Il sondaggio, condotto su 4 mila adulti non solo negli Stati Uniti ma anche in Germania, Francia e Regno Unito, ha anche rilevato che il 74 per cento dei cittadini Usa sostiene che la pandemia stia colpendo la loro vita quotidiana in misura considerevole (a giugno 2020 era il 67 per cento).(Nys)