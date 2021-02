Covid: M5s, via libera Aifa ad anticorpi monoclonali ottima notizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Apprendiamo con gioia la notizia secondo cui l'Aifa avrebbe dato il via libera agli anticorpi monoclonali. E' molto importante allinearci a quanto già viene garantito negli Stati Uniti e in Germania fornendo ai pazienti Covid-19 un'arma in più contro il peggioramento della malattia. Come Movimento cinque stelle sollecitavamo da mesi, insieme al nostro viceministro Pierpaolo Sileri, l'autorizzazione anche in Italia". Lo affermano, in una nota, i senatori del M5s in commissione Igiene e Sanità di palazzo Madama. (Com)