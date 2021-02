Capitale: De Priamo (Fd'I), Raggi vuole abolire municipi perché sono parte del suo fallimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Andrea De Priamo, capogruppo di Fratelli d'Italia in Campidoglio, commenta le dichiarazioni rilasciate dalla sindaca di Roma Virginia Raggi in un'intervista oggi su Il Messaggero. In particolare De Priamo commenta quanto sostenuto da Raggi rispetto ai Municipi di Roma nell'ambito della riforma dei poteri. "Oggi sulla stampa la sindaca Raggi ha proposto, di fatto, di eliminare i municipi e sostituirli con quindici dirigenti - spiega De Priamo -. In pratica quello che ha fatto nei municipi dove i suoi presidenti sono stati mandati a casa ed ha avuto la faccia tosta di nominarli commissari. Ben quattro municipi monocolore cinque stelle sono stati infatti mandati a casa e consapevole del totale fallimento nel supporto del governo di prossimità ora lo ritiene un inutile costo. Al contrario le competenze dei municipi vanno rafforzate e qualificate anche perché una metropoli come Roma ha necessità di un decentramento amministrativo come accade in ogni capitale europea. Se queste sono le idee di Raggi sulla riforma della Capitale - conclude - è un motivo in più tra i tantissimi per mandarla a casa appena la parola tornerà ai cittadini". (Com)