- In vista della prossima videoconferenza dei leader dell'Unione europea, in agenda il 25 febbraio, il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha scambiato osservazioni con il premier irlandese, Micheal Martin, su come coordinare al meglio "i nostri sforzi contro il Covid e sugli ultimi sviluppi relativi alla situazione in Irlanda del Nord". Lo ha comunicato Michel su Twitter. (Beb)