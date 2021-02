Ecuador: autorità chiedono ai municipi di evitare restrizioni nel giorno delle elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato nazionale per le operazioni di emergenza dell'Ecuador (Coe) ha esortato le autorità dei 221 municipi del paese a non emanare regolamenti che prevedono restrizioni alla circolazione nel giorno delle elezioni, in agenda il prossimo 7 febbraio, in modo da garantire agli elettori di raggiungere agevolmente i seggi. Il presidente del Coe, Juan Zapata, ha tuttavia ricordato ai comuni che dovranno tuttavia stabilire restrizioni ai veicoli intorno ai seggi elettorali, così come regolare l'attività di venditori ambulanti per evitare folle o concentrazioni di persone. Domenica oltre 13 milioni di cittadini sono chiamati ad eleggere presidente e vicepresidente della Repubblica, cinque rappresentanti al parlamento andino e 137 deputati dell'Assemblea nazionale (parlamento). Il voto in Ecuador è obbligatorio per chi ha più di 18 e meno di 65 anni, comprese le persone private della libertà (prigionieri) senza una condanna definitiva. Il voto rimane facoltativo anche per i disabili, gli analfabeti, i membri delle forze armate e della polizia nazionale in servizio attivo. Il Cne ha sottolineato che nel corso del processo saranno rispettate le misure di igiene e sicurezze elaborate dal Comitato nazionale per le operazioni di emergenza (Coe), così come suggerite dalle organizzazioni internazionali come l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). (segue) (Brb)