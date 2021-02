Ecuador: autorità chiedono ai municipi di evitare restrizioni nel giorno delle elezioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per tutelare il regolare svolgimento delle elezioni il governo ha messo a punto il Sistema di Sicurezza Integrato Ecu 911, che conterà sull'azione di 17 posti di comando chiamati a controllare le circa 6.500 camere di videosorveglianza generale, 1.100 camere dedicate alla vigilanza dei seggi elettorali e 200 camere destinate ai controlli anti-covid, vigilando eventuali affollamenti. Il ministero della Salute, dal canto suo, ha già acquisito 280mila test antigenici rapidi anti Covid per testare i 271mila membri dei seggi elettorali. In caso di positività il Consiglio nazionale elettorale (Cne) nominerà immediatamente un sostituto. Inoltre le forze armate, la polizia nazionale e l'Agenzia nazionale del traffico (Ant) mobiliteranno i propri contingenti, sia per la protezione e il trasferimento delle schede elettorali, sia garantire la sicurezza delle operazioni di voto (segue) (Brb)