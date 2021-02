Ecuador: autorità chiedono ai municipi di evitare restrizioni nel giorno delle elezioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tutto sono 16 i candidati gli aspiranti alla presidenza. Si tratta della lista più corposa degli ultimi anni, che riflette il momento di trasformazioni che vive il paese andino. Tra i nomi di maggior rilievo c'è quello del leader del partito di sinistra Centro democratico, Andres Arauz, sostenuto dall'ex presidente Rafael Correa e quello del banchiere di centrodestra Guillermo Lasso, candidato per il Movimento politico creando opportunità (Creo), accreditati con il maggior seguito popolare. Primo degli outsider è Yaku Pérez movimento indigeno Pachakutik. Secondo i sondaggi realizzati tra dicembre e la scorsa settimana riportati dalla stampa locale Andrez Arauz sarebbe al momento accreditato in vantaggio sul suo sfidante. Nonostante ciò sarebbe improbabile una vittoria al primo turno. Secondo le previsioni Andrés Arauz raccoglie consensi in maniera equilibrata tra tutti gli strati sociali e le regioni del paese, con una leggera debolezza nell'elettorato più ricco del paese. (segue) (Brb)