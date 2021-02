© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per i 150 anni di Roma Capitale degli italiani abbiamo illuminato con il tricolore gli archi del Tabularium che affaccia sul Foro Romano". Lo scrive in un tweet la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "Un’occasione per ammirare anche la rinnovata illuminazione della facciata posteriore di Palazzo Senatorio in Campidoglio", aggiunge. (Rer)