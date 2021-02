© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È totalmente inventato e frutto di fantasia quanto sostenuto dal sito Dagospia, secondo cui avrei chiamato i vertici del M5s chiedendo di votare contro Draghi in cambio di una ricandidatura garantita da Conte". Lo afferma in una nota Rocco Casalino, portavoce del presidente del Consiglio dimissionario, Giuseppe Conte. (Com)