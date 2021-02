Milano: lunedì 8 febbraio sciopero dei mezzi pubblici dalle 9.30 alle 13.30

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per lunedì 8 febbraio, con distinte proclamazioni, le Segreterie Nazionali delle oo.ss. Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti , Fais Cisal, Ugl e la o.s. Fast Confsal, hanno proclamato, a sostegno della vertenza per il rinnovo del Ccnl, uno sciopero nazionale di 4 ore, cui ha aderito anche la Segreteria territoriale di Milano della o.s. Orsa Trasporti, che interesserà anche i lavoratori del Gruppo Atm S.p.A. L'agitazione del personale viaggiante e di esercizio sia di superficie sia della metropolitana è possibile solo nella fascia oraria dalle ore 9. 30 alle 13.30. Nel rispetto delle disposizioni in materia di informazione all'utenza, le percentuali medie complessive di adesione registrate nel corso delle ultime astensioni proclamate dalle medesime sigle, sono disponibili per Atm S.p.A. sul sito internet dell'Azienda al seguente link https://www.atm.it/it/IlGruppo/personale/Pagine/Adesionescioperi.aspx. La presente comunicazione è valida ai sensi e per gli effetti della legge 146/90 sulla regolamentazione degli scioperi nei pubblici servizi. (Com)