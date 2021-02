Usa: Casa Bianca, valutiamo estromissione ex presidente Trump da rapporti intelligence

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, sta valutando la possibilità di estromettere l’ex inquilino della Casa Bianca, Donald Trump, dai periodici briefing che l’intelligence tiene con gli ex presidenti. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki. Parlando ai giornalisti durante la consueta conferenza stampa, Psaki ha assicurato che la questione è “in fase di revisione”. L’iniziativa andrebbe a interrompere una consolidata tradizione statunitense, per la quale anche gli ex capi dello Stato vengono informati dei movimenti dell’intelligence Usa.(Nys)