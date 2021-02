Governo: Salvini, se ci sono le condizioni noi partecipiamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se c'è un progetto serio, io mi metto in gioco. Se ci sono le condizioni noi partecipiamo assolutamente, se non ci sono le condizioni diamo una mano dall'opposizione, come abbiamo fatto in questi mesi. Se domani ci incontriamo e vediamo che c'è una sintonia su un'Italia che cresce è un conto. Dipende anche dai compagni di viaggio. Mi ci vedete al governo con la Boldrini?". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, ospite a "Otto e mezzo", su La7, in merito al conferimento a Mario Draghi dell'incarico di formare un nuovo esecutivo. (Rin)