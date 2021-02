Governo: De Petris-Fornaro (Leu), proseguire percorso comune con M5s e Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I capigruppo di Liberi e uguali di Senato e Camera, Loredana De Petris e Federico Fornaro, osservano che "la riunione di questa sera tra Partito democratico, Leu e Cinque stelle è stata importante per proseguire nel percorso comune intrapreso in questo anno e mezzo di governo. Percorso - continuano i parlamentari in una nota - che ci ha visto, in questa fase difficile del nostro Paese, fare scelte importanti a difesa degli italiani per non lasciare indietro nessuno in questa crisi. Nel rispetto delle reciproche posizioni sull’attuale fase politica, questo percorso non si ferma". (Com)