Usa: domani voto Camera per rimuovere deputata Greene da commissione Istruzione (3)

- Greene è stata vista costantemente senza maschera anti-Covid intorno al complesso del Campidoglio, in violazione delle regole per frenare la diffusione del virus. Due giorni dopo l’insegnamento di Joe Biden alla presidenza degli Stati Uniti, Greene ha presentato articoli per metterlo in stato d’accusa. L’inquilino della Casa Bianca, insediatosi mercoledì 20 gennaio, viene accusato di “abuso di potere” in riferimento al periodo in cui era il vice di Barack Obama. Biden sarebbe colpevole di aver consentito a suo figlio Hunter di entrare nella società ucraina Burisma e quindi, data la sua determinazione a difendere senza scrupoli il figlio, sarebbe inadatto a svolgere l'incarico di presidente degli Stati Uniti d’America. La deputata Jahana Hayes (democratica del Connecticut), ex docente nominata in passato “Insegnante dell’anno” a livello nazionale, sta facendo circolare una lettera per impedire a Greene di sedere in commissione istruzione. Il deputato dem Bobby Scott, presidente della commissione in questione, ha invitato il leader della minoranza della Camera, Kevin McCarthy, a spiegare “in quale misura qualcuno con simile background rappresenta il Partito repubblicano sulle questioni educative". (Nys)