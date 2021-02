Auto: Daimler annuncia scissione in Mercedes-Benz e Daimler Truck

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato automobilistico tedesco Daimler ha annunciato che si scinderà in due società indipendenti, Mercede-Benz e Daimler Truck. La prima azienda produrrà auto e furgoni, mentre la seconda si concentrerà su camion e autobus. Inoltre, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Daimler Truck verrà quotata in borsa nel corso del 2021. Finora, Mercedes-Benz, Daimler Truck e Daimler Mobility, attiva nei servizi finanziari e di mobilità, erano di proprietà di Daimler. Nel prossimo futuro, Daimler Mobility verrà spartita tra Mercedes-Benz e Daimler Truck. A sua volta, nel lungo periodo, Daimler cesserà di esistere. (Geb)