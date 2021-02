Venezuela: Guaidò, Maduro blocca fondi per distribuire vaccini anti covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader oppositore del Venezuela Juan Guaidò, presidente dal 2019 al 2020 dell'Assemblea nazionale (An),ha accusato il presidente Nicolas Maduro di ostacolare la distribuzione dei vaccini contro il covid-19, attaccando più in generale la gestione della pandemia. "Il regime di Maduro dovrebbe accettare lo schema di implementazione" dei fondi predisposto dalle opposizioni, ha detto Guaidò rimandando alla possibilità di usare fondi controllati dal Dipartimento del Tesoro Usa per aderire al programma Covax, lo strumento pensato per distribuire vaccini ai paesi in via di sviluppo. Il Venezuela non ha pagato tutte le quote all'Organizzazione panamericana della Salute (Ops) e ha a disposizione fino al 9 febbraio per estinguere il debito e disporre di almeno 1,5 milioni di dosi del vaccino elaborato da AsraZeneca. (segue) (Vec)