- "Bisogna restare uniti per costruire in queste ore esecutivo politico. Si riparta dalle parole e dalla scelta del presidente Mattarella e si tenga linea comune con Pd e Leu. Mi aspetto dal professor Giuseppe Conte parole di responsabilità per aiutarci in questa impresa". E' quanto afferma la deputata del Movimento cinque stelle, Dalila Nesci, animatrice del think tank "Parole guerriere".(Rin)