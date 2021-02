Governo: Gelmini (FI), ascolteremo Draghi con attenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, sottolinea che "l'assegnazione dell'incarico di formare il nuovo governo ad una personalità di alto profilo come Mario Draghi, rappresenta un fatto nuovo e politicamente rilevante e merita da parte di Forza Italia e di tutto il centrodestra la necessaria attenzione. Ascolteremo e proporremo senza pregiudizi - prosegue la parlamentare in una nota - e si può ragionevolmente auspicare che lo stesso avverrà da parte del presidente incaricato. Nell'interesse del Paese è bene che finisca la stagione delle patenti di europeismo, di liberalismo o di popolarismo assegnate da chi mai è stato votato". L'esponente di FI aggiunge: "L'emergenza che stiamo vivendo suggerisce di fare immediatamente le cose che servono agli italiani, anziché attardarsi a discutere di formule e di etichette. C'è da essere grati al presidente della Repubblica, per l'ineccepibile gestione della crisi e per la scelta coraggiosa che ha sancito, come era inevitabile, la dissoluzione di una maggioranza e di un governo non all'altezza della serietà della crisi". (Com)