Brasile-Uruguay: incontro Bolsonaro-Lacalle Pou, focus su flessibilizzazione Mercosur

- La flessibilizzazione dei meccanismi del Mercato comune dell'America del Sud (Mercosur) e la realizzazione di una idrovia lungo il fiume Uruguay sono stati i temi al centro della riunione tenuta oggi a Brasilia tra il presidente dell'Uruguay, Luis Lacalle Pou, e il suo pari del Brasile, Jair Bolsonaro. Lo ha affermato lo stesso Lacalle Pou in dichiarazioni rilasciate alla stampa al termine dell'incontro. "Il Mercosur compie 30 anni, bisogna rivederlo è riformarlo, il prossimo passo è la flessibilizzazione", ha dichiarato il capo di Stato uruguaiano. "Torno in Uruguay molto soddisfatto perché abbiamo riscontrato coincidenze su questioni e percorsi che fanno bene alla regione e rafforzano tanto il Brasile come l'Uruguay sia in termini di libertà che di prosperità", ha aggiunto. (segue) (Brb)