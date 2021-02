Brasile-Uruguay: incontro Bolsonaro-Lacalle Pou, focus su flessibilizzazione Mercosur (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessun riferimento invece è stato fatto riguardo uno dei temi che si annunciava in agenda, quello della delicata situazione sanitaria al confine tra i due paesi. In Uruguay, da quando è stata dichiarata l'emergenza sanitaria il 13 marzo a causa della comparsa dei primi positivi di covid-19, la gestione della situazione epidemiologica al confine con il gigante sudamericano è stato infatti uno dei principali problemi del governo di Lacalle Pou, in quanto cittadine come Rivera o Chuy hanno un carattere binazionale ed un fitto interscambio commerciale con le gemelle Santana do Livramento e Chui, con trasferimenti giornalieri di popolazione dai due lati della frontiera. Attualmente il dipartimento (provincia) di Rivera, rimane tra quelli con la più alta percentuale di contagi in relazione alla popolazione e deve prestare particolare attenzione dopo la parziale riapertura dei confini entrata in vigore questa settimana. (Brb)