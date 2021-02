© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mario Draghi è una eccellenza della Repubblica. Nelle prossime ore noi di Forza Italia avremo modo di ascoltare la sua idea di Paese e le sue proposte. Come sempre ci lasceremo guidare da un unico obiettivo: la soluzione migliore per gli italiani e per l’Italia". Lo scrive su Twitter Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia. (Rin)