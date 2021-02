Germania: avanzano le mutazioni del Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le mutazioni del Covid-19, altamente contagiose, avanzano in Germania. Nella sola Colonia, in Nordreno-Vestfalia, sono stati rilevati 114 casi di variante britannica (B.1.1.7) e 52 del ceppo sudafricano (B.1.351). Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, le autorità sanitarie stanno lavorando a pieno ritmo su una panoramica della situazione. All'inizio della prossima settimana, ha annunciato il portavoce del governo federale Steffen Seibert, verranno forniti dati ufficiali. Intanto, casi di contagio da Covid-19 mutato sono stati segnalati nell'Altmark in Sassonia-Anhalt, nel circondario di Vogtland in Sassonia, a Cottbus e nel distretto di Elbe-Elster in Brandeburgo, a Delmenhorst in Bassa Sassonia. In Renania-Palatinato, le varianti della Sars-Cov2 sono state registrate anche nei distretti di Mainz-Bingen, Rhein-Hunsrueck, Germersheim e Trier-Saarburg. (Geb)