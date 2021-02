Governo: Gasparri (FI), diffidenza centrodestra verso esecutivi tecnici giustificata ma questa è occasione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, ha rilevato che "la diffidenza verso i governi tecnici, come quelli Dini o Monti, è più che giustificata. A differenza di Monti - ha continuato il parlamentare al Tg4 - che ebbe delle ricette lacrime e sangue che hanno creato conseguenze negative per il Paese, Draghi quando guidò la Bce non ha subito i diktat tedeschi e ha difeso l'economia europea con coraggio, quindi arriva con un biglietto da visita di tutto rispetto. Per Salvini questa è un'occasione per condividere un momento, sempre che i contenuti che ascolteremo siano condivisibili, per dimostrare che ha un senso istituzionale e capacità di governo. A Salvini servirà - ha concluso l'esponente di FI - per guidare un governo dopo le elezioni". (Rin)