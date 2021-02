Governo: Boccia, a crisi politica Stato-Regioni deve rispondere con unità, serietà e velocità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo in una fase molto delicata sia dal punto di vista politico, ed è sotto gli occhi di tutti, ma soprattutto nella gestione dell'emergenza sanitaria". Lo ha detto, a quanto si apprende, il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, nella riunione con i presidenti delle Regioni. "Con il ministro Speranza - ha aggiunto l'esponente dell'esecutivo - ci siamo confrontati sull’opportunità di questa Stato-Regioni in una giornata così complessa, ma abbiamo condiviso con il presidente Bonaccini e con molti presidenti durante la giornata che i tempi della crisi non sono compatibili con le risposte immediati e quotidiane dell'emergenza". Boccia ha, poi, proseguito: "A maggior ragione dobbiamo uscire dal confronto di oggi con la consueta leale collaborazione e una risposta unitaria. Chi siede qui ha il dovere di anteporre l'unità, la serietà e la velocità davanti a tutto nella campagna di vaccinazione e negli interventi sulle reti sanitarie regionali. Abbiamo affrontato con fermezza gli inconvenienti delle forniture europee dei vaccini. Il commissario Arcuri ha prontamente mobilitato le strutture dello Stato. Non ci sono pagelle tra Regioni - ha concluso il ministro -, siamo tutti in campo per la stessa squadra". (Rin)