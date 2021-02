Ue: ministro Economia tedesco Altmaier, fino a 50 miliardi di euro per l'industria dei chip (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il ministro dell'Economia e dell'Energia tedesco, l'attenzione dovrebbe essere rivolta alla microelettronica che viene sviluppata per l'utilizzo nelle reti 5G e 6G. Le aziende dovrebbero ora presentare i loro primi piani di investimento al dicastero guidato da Altmaier. Con la Commissione europea, i ministri dell'Economia di Germania e Francia hanno avviato una serie di Ipcei per la politica industriale dell'Ue. Per esempio, si tratta dello sviluppo delle batterie e dell'idrogeno, nonché del cloud europeo Gaia-X. L'obiettivo è rafforzare l'Unione europea in importanti tecnologie del futuro, perseguendo il principio della sovranità tecnologica. In questo modo, l'Ue intende evitare di dipendere dagli Stati Uniti o dalla Cina. Come evidenziato da Le Maire, “sovranità non significa protezionismo, ma tutela dei nostri interessi”. A sua volta, Altmaier ha sottolineato: “Vogliamo essere in grado di svolgere un ruolo nelle tecnologie chiave sui mercati mondiali”. (Geb)